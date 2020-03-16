Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü

Sivas'ta sağanak yağmurun etkisi ile Yukarı Tekke mevkiinde, yamaçtan kopan kaya parçaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine düştü.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur gece yarısında etkisini arttırdı. Yağmurun etkisi ile Yukarı Tekke Mevkiinde yamaçtan kaYalar koparak yamacın altında bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine ve müdürlüğün yanından geçen yola düştü. Olay sırasında çevrede kimselerin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. AFAD il müdürlüğü ve Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kapanan yol araç trafiğine açıldı.