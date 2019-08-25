Yanan dandır evi kullanılmaz hale geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir dandır evinde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Örenlice Köyünde Necati N.'ye ait tandır evinde meydana geldi. Tandır ateşinden çıkar yangın kısa sürede evi sardı. İtfaiyeden yardım istendi. Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Tandın evi ise kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanma olmaması ve can kaybı yaşanmaması sevindirdi.