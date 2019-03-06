İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın söndürme tüpü kurtardı

Sivas’ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, yangın söndürme tüpü sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.

Sivas'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, yangın söndürme tüpü sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.P , 32 LZ 303 plakalı otomobili ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Sivas'a doğru hareket etti. Otomobil sürücüsü M.P seyir halindeyken Sivas merkeze yaklaştığında otomobilinin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen otomobilini yol kenarına çekerek otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İtfaiyede haber veren sürücü, dolu yangın söndürme tüpü sayesinde otomobilini tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması yaptı. Olayda yaralanan olmazken otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.