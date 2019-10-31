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Yangında aklına ilk gelen Türk bayrağı oldu

Sivas’ta bir apartmanın 6.

Sivas'ta bir apartmanın 6.katında bulunan evde meydana gelen yangın korkuturken bir itfaiye erinin ilk olarak balkondaki Türk bayrağını alması dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 09.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinden bulunan bir apartmanın 6.katında meydana geldi. E.Ö.'ye ait evde bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale edildi. Evde maddi hasar oluşurken yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bir itfaiye erinin ilk olarak balkonda bulunan Türk bayrağını yanına alması dikkat çekti. Vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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