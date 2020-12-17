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Yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül mahallesi Kütüklü sokak bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. S.S. isimli kadının evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda dumandan etkilenen S.S. isimli kadın ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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