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Yangında kül olmuştu, ay ve yıldız şeklini alacak

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yanarak kül olan ormanlık alana 60 bin fidan ve ceviz dikilecek.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yanarak kül olan ormanlık alana 60 bin fidan ve ceviz dikilecek. Fidanların dikileceği alan ay ve yıldız şeklini alacak.


Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyünde 2018 yılında meydana gelen yangında 17,5 dekar ormanlık alan kül olmuştu. Yangında kül olan alana Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Kösedağı Orman İşletme Şefliği tarafından 60 bin adet fidan ve yöre halkı için ceviz dikilecek. Fidanların dikileceği kuyularının açması ile planlanan ay yıldız ormanının silueti ortaya çıktı. Alan havadan görüntülendi.

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