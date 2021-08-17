Yangınlar anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, ülke genelinde meydana gelen yangınlar nedeniyle 150 meyve ağacı fidesi dikildi.

İmranlı Kaymakamlığı tarafından "Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje" kapsamında ülke genelinde meydana gelen yangınlara dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Kızılmezra köyünden başlanan yürüyüş, Kızılırmak'ın doğduğu güzergâh boyunca devam etti. Yürüyüşe katılanlar Kızılırmak'ın doğuşunu izleyerek, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Yeşil vatan için ülke genelinde meydana gelen yangınlara dikkat çekmek amacıyla 150 adet meyve ağacı fidanı toprakla buluştu. Geleceğe nefes olmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe ilçe Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, ilçe kurum yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

“ilçeleri davet ediyorum''

İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten burada yaptığı açıklamada, “ Ülke genelinde meydana gelen yangınlara dikkat çekmek amacıyla proje başlattıklarını dile getiren; "Sivas için 700 fikir 700 proje kapsamında yürüyüşümüzü ve fidan dikimimizi gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarımıza dikkat çekmek için Manavgat hatırasına Kızılmezra Köyümüzde hatıra ormanı oluşturduk. Katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya Zara kaymakamlığı başta olmak üzere diğer ilçeleri de davet ediyorum" dedi.