Yaptığıyla hayrete düşüren kadının kırdığı ağacın yerine ıhlamur ağacı dikildi

Sivas'ta genç bir kadının cami bahçesinde tırmanmaya çalışırken kırdığı fidanın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın 4 Eylül Mahallesi'ndeki Yayla Camii'nde yaşanan ilginç olayda bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cami bahçesinde vakit geçirmiş ve içlerinden bir kadın bahçede bulunan ağaç fidanını tırmanmaya çalışırken kırmıştı. Genç kadın ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmak için çabaladıkları anlar ilginç görüntüler oluşturmuş ve bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber üzerine harekete geçen Sivas Belediyesi, kırılan fidanın yerine ıhlamur ağacı dikti.

4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, ıhlamur ağacı için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkürlerini dile getirerek, “Dün sabah camiye geldiğimizde ağacın kırık olduğunu gördük. Daha sonra güvenlik kameralarımızı izledik. Görüntülerde 4-5 tane şahsın ağacı bilerek ve isteyerek kırdığını gördük. İstemeyerek kırılmış olsa anlardık ama tepesine çıkmak, onu kırmak çok farklı bir olay. Bu arkadaşlarımızı inşallah en kısa zamanda buluruz. Onlara ders niteliğinde güzel bir ceza verelim. Onlara ağaç dikme cezası, camilerimizdeki ağaçlarımızı sulama cezası gibi fikir doğdu. İnşallah bulunur. Burada Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ve Başkan Yardımcımız Levent Olgun beye teşekkür ederim. Konuya duyarsız kalmadılar, hemen kırılan ağacımızın yerine ıhlamur ağacı diktirdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan fidanı kıran genç kadını bulmak için çalışmalar devam ediyor.