Yaralı bulduğu ebabil kuşunu kıyma ile besledi

Sivas'ta bir vatandaş, yaralı halde bulduğu ebabil kuşunu kıyma ile besledikten sonra Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.

Bünyamin Özdemir adlı vatandaş, Hikmet Işık Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada otomobilin tekeri altında uçamaz halde bir ebabil kuşu buldu. Kuşu ölüme terk etmek istemeyen Özdemir, kuşu alarak arkadaşları ile birlikte vakit geçirdiği kafeye götürdü. Ebabil kuşunun aç olduğunu düşünen Özdemir, kasaptan aldığı kıyma ile kuşu besledi.

“Ebabil kuşunun evcil olmadığını düşünerek et yiyeceğini düşündüm”

Bünyamin Özdemir, kasaptan aldığı kıyma ile kuşu beslediğini belirterek, “Aracın tekerinin altında fark ettim. Yaklaştığımda önce yem yediğini düşünerek rahatsız etmedim. Gördüğümde serçe gibi bir kuş olmadığını düşündüm, uçamıyordu. Daha sonra kafeye gittim ve kardeşimi aradım. Kardeşimin kuşlarla ilgilendiği için türünü bilebileceğini düşündüm, ona kısa bir video gönderdim. Kardeşim kuşun ebabil kuşu olduğunu söyledi. İnternetten araştırdığımda bu kuşun ülkemizde çok nadir görüldüğünü öğrendim. Bu kuşlar yerde yürüyemiyormuş, özellikleri itibarıyla hayatlarının yüzde 90'ını uçarak geriyorlar. Bu kuşlar uçarken de uyuyabiliyor. Ben buna kasaptan kıyma aldım, baya da yedi. Yemez diye düşünüyordum ama yedi. Ebabil kuşunun evcil olmadığını düşünerek et yiyeceğini düşündüm. Gittim, kasaptan biraz kıyma aldım. Kuş yedi, bende yemesine sevindim. Sonuçta bu da bir canlı, mübarek bir hayvan. Sivas Belediyesi Veteriner Hizmetlerini aradım, kuşu gelip alacaklarını söylediler. Gelmelerini bekliyorum, kuşu onlara teslim edeceğim“ dedi.

Yaralı kuşun durumunun Veteriner Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine gelen ekipler, kuşu alarak Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.