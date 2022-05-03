İhlas Haber Ajansı

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Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi. Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü yakınlarında dolaşan Hanife Kök yaralı Kızıl Şahini fark etti. Olayı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Zara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Tim'lerine teslim etti. Sol kanadı yaralı olan, açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen ve uçma güçlüğü çeken yaralı şahin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

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