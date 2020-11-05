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Yaralı bulundu, tedaviye alındı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaralı halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaralı halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yaralı puhukuşu, Sivas il merkezine 152 kilometre uzaklıkta bulunan Akıncılar ilçesi kırsalında bulundu. Yaralı kuşu bulan vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı Puhu kuşuna ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yapıldı. Daha sonra Sivas Doğa Koruma ve Mili parklar ekiplerine teslim edilen Puhu kuşunun tedavi süreci ve bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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