Yaralı çocuk helikopterle sevk edildi

Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Edinilen bilgeyi göre kaza, Pınarbaşı ilçesinde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. H.O. yönetimindeki 35 Y 9448 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.O ve 4 yaşındaki Y.C.O yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Y.C.O., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştıra ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.