Yaralı halde buldukları şahini etle beslediler

Sivas'ta yaralı ve uçamaz halde bulunan kızıl şahin, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Zara ilçesi Tepeköy köyü Orta mezrasında kanat ve bacak kısımlarından yaralı ve uçamaz halde vatandaşlar tarafından kızıl şahin bulundu. Hayvanseverler Kadir Arslan ve arkadaşı tarafından bulunan kızıl şahin kaderine terk edilmedi. Yaralı kızıl şahini bulunduğu yerde ölüme terk etmek istemeyen Kadir Arslan ve arkadaşı, şahini alarak köylerindeki evlerine götürdü. Burada kızıl şahine mikrop kapmaması için ilk müdahale Kadir Arslan tarafından yapıldı. Bir süre evlerinin bahçesindeki kümeste etle beslenerek bakılan yaralı şahin, daha sonra eve alındı. Bir süre evlerinde bakılan yırtıcı kuş, Arslan tarafından veterinere götürüldü. Burada yaralı şahinin cerrahi müdahale ile tedavi edilebileceğine karar verildi. Kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.