İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı karganın kırılan kanadını alçıya aldılar

Sivas’ın Kangal ilçesinde duyarlı bir vatandaş yoldan geçerken fark ettiği kanadı kırık kargayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde duyarlı bir vatandaş yoldan geçerken fark ettiği kanadı kırık kargayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.


Kangal'da yaşayan Turan Baygın yoldan geçerken yaralı bir karga fark etti. Evinin yakınlarında gördüğü yaralı karganın yanına gitti. Baygın, karganın uçamadığını belirlemesinin ardından bir kafes buldu. Yaralı kargayı kafese koyan Turan Baygın, kargayı hemen Veteriner Hekime götürdü. Veteriner Hekimin muayenesinin ardından karganın kanadının kırık olduğu anlaşıldı. Duyarlı vatandaş Turan Baygın'ında yardımıyla Veteriner Hekim tarafından yaralı karganın kanadı alçıya alındı.


Karganın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.