İhlas Haber Ajansı

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Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Sivas’ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Sivas'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.


Sivas'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde kerkenez kuşu bulundu. Durum hemen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler yaralı Kerkenez kuşunu alarak tedavisi ve rehabilitasyonunu yapmak üzere götürdü. Yaralı kuşun tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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