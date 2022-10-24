İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Sivas’ta yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındıSivas’ta geçtiğimiz günlerde vatandaşlar yaralı halde yerde bir kerkenez kuşu buldu.

Sivas'ta yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde vatandaşlar yaralı halde yerde bir kerkenez kuşu buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından harekete geçen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri adrese giderek Kerkenez kuşunu gerekli tedavi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere teslim aldı. Kerkenez 'in tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.