İhlas Haber Ajansı

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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.


Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bir şahin bulundu. Durum hemen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yaralı şahin ekipler tarafından alınarak tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere götürüldü. Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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