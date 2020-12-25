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Yaramaz kedi başına gelenlerle gülümsetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinde mahsur kaldığı düşünülen kedinin itfaiyenin gelmesiyle çıktığı yerden kendiliğinden inmesi izleyenleri gülümsetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinde mahsur kaldığı düşünülen kedinin itfaiyenin gelmesiyle çıktığı yerden kendiliğinden inmesi izleyenleri gülümsetti.


Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesi Karabağ Sokak'ta bulunan telefon direğinin tepesinde kediyi gören vatandaşlar, mahsur kaldığını düşünerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar aynı zamanda bu anları cep telefonuyla görüntüledi. İhbar üzerine kediyi kurtarmak için olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi kurtarmak için harekete geçti. Direkte mahsur kaldığı düşünülen kedi, itfaiye ekiplerinin kendine yaklaşmasıyla direkten indi. Kedinin hareketi, görüntüyü çeken vatandaşları ve itfaiye ekiplerini gülümsetti.

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