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Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı

Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları Valilikler tarafından verilen Seyahat izin belgesine tabi tutulmuştu. Sivas'ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti. Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlarda kalabalığa dahil oldu. Kalabalığın yardım almak için Valiliğe geldiğini düşünen vatandaşlarında dahil olduğu seyahat izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı. Seyahat izin Kurulu görevlileri, kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı. Polis ekipleri ve Bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için sık sık uyarıda bulundu.

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