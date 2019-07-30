Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla karşılaştılar

Sivas'ta yaralı olduğu düşünülen Boz ayıya müdahale etmek isteyen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri ayının saldırısı ile karşılaştı.

Sivas merkeze bağlı Akkuzulu köyü yakınlarında Boz ayı gören vatandaşlar ayının yaralı olacağı düşüncesi ile durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye gelen ekipler bir süre sonra yaralı olduğu düşünülen boz ayı ile arazide karşılaştı. Ayıya müdahale etmek isteyen ekipler, araç içerisinde ayıya yaklaşmak istediler. Ayı ise ekiplerin kendine yaklaşmasına karşı saldırı ile cevap verdi. Ayının yaralı olmadığının anlaşılması üzerine ekipler ayıya müdahale etmedi. Bu anlar ise ilk kez ayı görmenin şaşkınlığını yaşayan köylüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.