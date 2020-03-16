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Yargıda dezenfektasyon

Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adliye binasında ki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim-savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı alanları ilaçlı suyla temizlendi.


Ayrıca salgına karşı alınan önlemler kapsamında, adliye binasının muhtelif yerlerine binaya giren vatandaş ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi.

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