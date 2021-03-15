Yarışmada ödül alan tek Türk oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Mehmet Akif Özdal ABD'de düzenlenen yarışmada tek Türk olarak ödüle layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Lisans 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Akif Özdal, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yarışmada dereceye girdi. Özdal, bu yıl 12'ncisi düzenlenen “İnternational Abstract Art Competition” adlı yarışmada “Photography & Digital” kategorisinde Türkiye'yi temsil ederek ödül aldı. 34 farklı ülkeden bin 206 çalışmanın katıldığı uluslararası resim yarışmasında “Photography & Digital” kategorisindeki tek Türk olarak ödüle layık görüldü.

“Ülkemizin ismini temsil etmenin gururunu yaşıyorum''

Mehmet Akif Özdal,“Hem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü lisans düzeyinde ilk olmanın hem de üniversitemiz ve ülkemizin ismini temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından sağlanmakta olan imkânlardan dolayı başta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sayın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.