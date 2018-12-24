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Yasa dışı bahis operasyonu

Sivas merkezli altı ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 8 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde Kıbrıs'ta kurdukları internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çete tespit edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Sivas, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 kişinin kurdukları internet sitesi üzerinden 60 milyon TL civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yasa dışı bahis sitesine yaklaşık 10 bin kişinin üye olduğu da anlaşıldı. Gözaltına alınan 28 kişi polis ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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