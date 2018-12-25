Yasa dışı bahis operasyonunda: 10 tutuklama

Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Sivas emniyetine bilgi verildi. Sivas, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de yapılan incelemelerde sitelerle bağlantılı olan kişiler tespit edildi. Yaklaşık 8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu çete lideri M.H.K.'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldiğini belirleyen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda çeşitli adreslerde bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 para sayma makinesi, 3 bilgisayar, çok sayıda flaş bellek ve sim kart, bahis işlemlerinin yapıldığı cep telefonları ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Yasa dışı bahis çetesinin yaklaşık 200 çalışanının, sitenin ise yaklaşık 10 bine yakın üyesinin bulunduğu belirlendi. Yasa dışı bahis örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslarda 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklandı.