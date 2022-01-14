Yasak ırk köpeğini kendi elleri ile teslim etti

Sivas'ta “kuzu gibi dediği” yasak ırk köpeğini kendi elleriyle ekiplere teslim etti.

Sivas'ta yasaklı köpek sahipleri yasal sürenin dolması ile besledikleri yasak ırk köpekleri ekiplere teslim etmeye deva ediyor. Kardeşler Mahallesinde ikamet eden Kaya Özelma oğluna ait Dogo Arjantin cinsi Oscar isimli köpeği kendi elleri ile belediye ekiplerine teslim etti. Özelma köpeğin kuzu kadar sakin ve zararsız olduğunu belirtti. Özelma, “Köpek oğlumun. 5-6 aydır besliyorum şikayet yok. Temiz bir hayvan hırçın değil ama işte cezalardan dolayı mecburen veriyoruz, teslim ediyoruz. Üzülüyorum. Kuzu gibi bir hayvan. Hiçbir hırçınlığı yok hayvanın. Ama neticede yasaksa yasak, uymak lazım buna” şeklinde konuştu.