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Yasak uzatıldı, sevenleri dondurulmuş hamsiyle yetinmek zorunda kaldı

Hamsiye avına getirilen yasağının uzatılması hamsi severlerin dondurulmuş hamsiyle yetinmek zorunda bıraktı, hamsi severler yasağın kalkması için gün sayıyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü hamsilerin boy uzunluğunun yasal sınırın altında olması nedeniyle Karadeniz'de hamsi avını 10 gün yasaklamıştı. Yasak bitmişti ancak hamsi boyları istenilen seviyeye gelmediği için avlanma yasağı süresi uzatıldı. Avlanmanın yasak olması sebebiyle taze hamsi bulamayan balıkçılar dondurulmuş hamsileri tezgaha koydu. Kilosu 20 liradan satışa sunulan hamsiye talep ise beklenilen düzeyde olmadı. Balıkçılar talebin az olmasının sebebini ise hamsinin taze olmamasına bağlıyor.



Dondurulmuş hamsiye talep az


Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze halinde Balıkçılık yapan Hüseyin Akpolat, vatandaşın taze balığı dondurulmuş balığa tercih ettikleri için satışların düştüğünü belirterek, “Hemen hemen bir aydır yasak var. Bu yasaktan sonra şoklu satmaya başladık. O da müşteriye baya etki yaptı. Müşteriye etki yapınca mecburen biz biraz daha fiyatları geri çekmeye başladık. Normalde hamsinin kilosu şuan 30-40 liraydı. Şoklu balık olunca mecburen 20 liraya düştü. Yine de bu müşteriye yansıyor. Müşteri balıktan anlıyor. Taze ile şokluyu anlıyor bu yüzden de gerileme oldu hamside. Taze balık ile şoklu balık arasında dağlar kadar fark var. Normalde 10 kasa satıyorsam şuan da 5'e düştü. Havaların ve sezon sonu olmasının da etkisi var'' dedi.

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