Yaşı küçük kalbi büyük Enver'den örnek davranış

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Enver, ayaklarına çuval parçası dolandığı için yürümekte güçlük çeken hindiyi fark edince yardımına koştu.

Sivas'ın Ulaş İlçesi Yazıcık köyünde yaşayan Enver Yahya Duman, yaptığı örnek davranışla alkış topladı. Hayvan sever Duman, hindinin ayaklarına çuval parçasının dolandığını ve yürümekte güçlük çektiğini fark etti. Hemen hindinin yardımına koşan Duman, hindiyi yakalayarak çuval parçasını çıkardı. Hindiyi özgürlüğüne kavuşturan Duman, hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Hayvanlara eziyet edilmemeli

Enver Yahya Duman, hayvana eziyet edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “ Biraz önce hindinin ayağına ip dolanmıştı, onu kestik. Ayağına dolaşıyor, bu seferde düşüyor. Olmuyor öylede, ondan sonra ölüyor hindi. Hindinin ayağına dolaşan ip kestik mutluyum. Hayvana eziyet edenler, etmesinler. Hayvan güzeldir” dedi.