Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Yasin Öztekin, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.