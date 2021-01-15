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Yasin Öztekin, Sivasspor'a veda etti!

Samsunspor’a imza atması beklenen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, Sivasspor’la vedalaştı.

Samsunspor'a imza atması beklenen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, Sivasspor'la vedalaştı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlı kulübe teşekkür etti.


TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile adı anılan Yasin Öztekin, Sivasspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor temalı fotoğrafların yer aldığı video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:


"Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."


Diğer yandan Sivasspor'da 18 maça çıkan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öztekin 2 kez de sarı kartla cezalandırılırken, 773 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

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