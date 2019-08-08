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Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde tarlasında bulunan sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasında bulunan sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesine bağlı Türkmenler köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesinde bulunan sebzeleri sulamaya giden Metin Yıldırım (70), vatandaşlar tarafından tarlada yatar halde bulundu. Durumun jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan adamın öldüğünü tespit etti. Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırım'ın cenazesi, burada yapılan incelemede kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi.


Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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