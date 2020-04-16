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Yaşlı kadına sürpriz kutlama

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasak olan 65 yaşındaki kadına, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


İstanbul'da yaşayan Deniz Karaca, Sivas'ta yaşayan 65 yaşındaki annesinin doğum gününü kutlamak istedi. Korona virüs tedbirleri sebebiyle Sivas'a gelemeyen Karaca, 65 yaşındaki annesinin doğum gününü kutlamak için Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile görüşerek Duman'dan annesinin doğum gününü kutlamasını istedi. Kendisine gelen talebe duyarsız kalmayan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Dürdane ve Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesinde bulunan evlerinin kapısını elinde doğum günü pastasıyla çaldı. Yaşlı kadın, belediye başkan yardımcısının kendisini tanıtmasının ardından doğum gününü kutlamaya geldiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Başkan yardımcısının getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyen kadın, çok duygulandığını söyledi. Başkan yardımcısı duman, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını iletti.


Duman, Özçakır çifti ile kızları Deniz Karaca'yı cep telefonundan görüntülü görüştürmeyi de ihmal etmedi.

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