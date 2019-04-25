Yaşlılar nasıl spor yapmalı?

Öğretim Üyesi Selvin Balki, yaşlıların fiziksel aktivitelerden uzak durup bir alt basamağı olan egzersize önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Selvin Balki “Yaşlılarda Egzersiz” konulu konferansında yaşlanmayla birlikte düşme riskinin arttığına değinerek, “Bu düşme sonucunda önemli yaralanmalar, ölümler gerçekleşebiliyor. Yaşlılık fiziksel kapasitesinin azalması ve diğer kapasitelerin azalması nedeniyle toplumdan uzaklaşma söz konusu oluyor buda psikolojik açıdan yaşlıyı çok etkiliyor, önemli oranda depresyon ortaya çıkabiliyor.” dedi.

Yaşlılar egzersiz yapmalı

Balki konuşmasında yaşlıların ağır hareketlerden uzak durup egzersiz yapmaları gerektiğini belirtip,“Biz yaşlanma olgusuyla yeni tanışan bir toplumuz ama dünyada birçok ülkede yaşlı nüfusun oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz ve bu konuda aktif yaşlanma denilen bir kavram günümüzde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilmiş aktif yaşlanma kavram geliştirilmiş. Bu sorunları aşabilmek için aktif yaşlanmanın önemli olduğu anlaşılmış durumda. Bu kavrama göre insanların toplumdan kopmadan yaşlılık döneminde de çalışmalarını devam etmeleri aktif yaşlanma kavramının temel unsurunu oluşturuyor. Fiziksel egzersizin sağlıklı kalmada en önemli unsur olduğunu da biliyoruz. Aktif yaşlanma olayı günümüzde yaşlanma sürecine karşı geliştirilmiş bir kavram olarak çok önemli. Bu kavramda özellikle fiziksel aktivitelerin ve egzersiz bilincinin de çok önemli olduğu açık bir şekilde ortaya koyulmuş. Şimdi egzersizin ne olduğunu tanımlamak gerekirse fiziksel aktivite egzersiz diyoruz. Bunlar arasında ne fark var. Aslında fiziksel aktivite genel bir aktiviteyken egzersiz dediğimiz fiziksel aktivitenin bir alt kategorisi olarak planlı bir amaç için yapılandırılmış tekrarlı yapılan fiziksel aktiviteler egzersiz oluyor.” Dedi.