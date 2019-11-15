Yaşlılara Evde Tıraş Hizmeti

Projenin başlamasının ardından Vakıf görevlileriyle birlikte Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman'da belirlenen evlere giderek traş edilen vatandaşların yanında oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Nayman; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın planladığı yaşlı, engelli kendisi berbere kuaföre gitmekte zorluk çeken vatandaşlarımızın bu hizmeti ayaklarına götürmeye yönelik çalışmamızın ilk günündeyiz. Bugün Ali amcamızın tıraşı yapılıyor daha önce bir vatandaşımızın daha yapıldı. Bu tarz hizmetlerle vatandaşımıza yardımcı olan Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Havanın güzel olması sebebiyle bahçesinde oturan ve orada tıraş olan Ali Cengiz isimli vatandaş ise; “Sağ olsun, var olsun dağlar kadar memnun kaldım. Kaymakam bey sağ olsun” dedi. Yaşlı ve hastaların tıraşları ise meslekleri berber olan Bahçeli Mahalle Muhtarı Hakan Delibayır ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Yasin Erdoğan tarafından yapıldı.

Bu tür hizmetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.