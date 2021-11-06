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Yatabare cezalı duruma düştü

DG Sivasspor’un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yatabare deplasmanda oynayacakları Başakşehir karşılaşmasında yer alamayacak.


Sivasspor'da Giresunspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Ahmet Oğuz ve Mustapha Yatabare karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 20. dakikasında sarı kart gören Yatabare cezalı duruma düştü. Yatabare deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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