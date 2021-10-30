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Yatabare, gol sayısını 2'ye yükseltti

DG Sivasspor’un 35 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Altay maçında attığı golle bu sezon 2.

DG Sivasspor'un 35 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Altay maçında attığı golle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Altay ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon 2. kez ağları sarstı. Maçın 38. dakikasında Max Gradel'in pasıyla topu ağlarla buluşturan Yatabare, böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti.


Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Kupasında 17 maça çıkan Yatabare, 6 kez de ilk 11'de görev aldı. Yatabare, 757 dakika oyunda kaldı.

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