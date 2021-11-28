Yatabare gol sayısını 5'e yükseltti

DG Sivasspor'un 35 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Hatay maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayını 5'e çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı gollerle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti. Maçın 43, 48 ve 86. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Kupasında 19 maça çıkan Yatabare, 8 kez de ilk 11'de görev aldı. Yatabare, 916 dakika oyunda kaldı.