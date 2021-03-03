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Yatabare gol sayısını 6'ya yükseltti

DG Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon 6.

DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon 6. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de A. Hatayspor ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 54. dakikasında Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 6. golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra takım arkadaşları ile büyük sevinç yaşadı. Mustapha Yatabare ayrıca Sivasspor forması altında bu sezon 31 maça çıktı.

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