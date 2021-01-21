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Yatabare ligdeki 3. golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare takımının golünü kaydetti.. Müsabakanın 18. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sona erdi.

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