Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Sivas'ta bir fabrikada çıkan yangında dört kedi yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümede kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, fabrika içerisindeki dört kedi yavrusu da itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. İs kaplanan yavru kediler, itfaiye erleri tarafından yıkanıp temizlendi.