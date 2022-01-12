Yavru köpeği jandarma kurtardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri çöplükte yaralı olarak buldukları yavru köpeğe sahip çıktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soğuk ve yağışlı havada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını unutmadı. Gürün ilçesi çöplük mevkiinde kar ve soğuktan etkilenen köpeklere mama bırakan ekiplerin dikkatini bir yavru köpek çekti. Köpeğin çöplükte cam parçalarından sırtından ve boynundan yaralandığını fark eden ekipler harekete geçti. Yavru köpek bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürülerek tedavisi yaptırıldı. Yaralı hayvanın tedavi işlemlerinin ardından Sivas Belediyesi barınak müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ayrıca çöplükte olan yavru köpekler ile ilgili Gürün Belediyesine bilgi verilerek bakım ve kontrollerinin yapılması sağlandığı bildirildi.