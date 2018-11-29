Yavru köpeğin bağırsağından vida çıktı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne iştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle getirilen yavru köpeğin bağırsağından vida, tel ve metal parçalar çıktı.

İştahsızlık, halsizlik ve aynı zamanda kan dışkılama Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne sahibi Ebubekir Şahin tarafından getirilen dört aylık yavru köpeğe yapılan ilk müdahale ve görüntüleme sonucunda hayvanın ince bağırsağında vida, tel ve bir metal parçası olduğu tespit edildi. Bağırsağında bulunan yabancı maddelerden dolayı hayati tehlikesi söz konusu olan köpek acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yavru köpeğin bağırsağında bulunan parçalar çıkarıldı. Yavru köpek başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen ameliyat hakkında bilgiler vererek, "Halsizlik, iştahsızlık ve aynı zamanda kan dışkılama şikayetiyle bize geldi. Yavru köpeğe yaptığımız muayene sonucunda köpeğin karın bölgesine dokunulduğunda tepkiyle karşılaştık ve yabancı bir cisimden şüphelendik. Radyografik muayenelerine baktığımızda ince bağırsak içerisinde vida, tel parçası ve ne olduğunu bilmediğimiz metal bir plaka tespit ettik. İvedi bir şekilde yavru köpeği operasyona aldık. Yaptığımız operasyon içerisinde tabii yabancı cisimleri bulmak biraz zor oldu ama hepsini çıkardık. Yaptığımız operasyon başarıyla geçti. Bundan sonraki tedavisine de normal prosedür neyi gerektiriyorsa aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah 15 gün sonra yavru köpeğimiz tamamen sağlığına kavuşmuş olacak” dedi.

Köpeğin sahibi Ebubekir Şahin ise, "Sivas sanayisinde tamirci olarak çalışıyorum. Köpeğimi yavruyken almıştım, büyütüyordum. Cuma günü köpeğim rahatsızlandı. Çarşıdaki özel bir veterinerden ilaç aldım, baktım köpeğim iyileşmedi. Ben de bunun üzerine hasta yavru köpeğimi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdim. Burada köpeğimin röntgeni çekildi ve ince bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu fark edildi. Sağ olsun hocalarımız hasta köpeğimize hemen müdahale ederek ameliyata aldılar. Şu an durumu iyi, sağlığı yerinde olacak inşallah" ifadelerini kullandı.