Yavru köpek kafasını öyle bir yere soktu ki bir daha çıkartamadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kafası kavanoza sıkışan yavru köpek yardımsever bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Şarkışla'da yaşayan Murat Dinç, aracıyla Emlak Karacaören köyü yolunda ilerlerken hareket eden bir cisim fark etti. Biraz geçtikten sonra geri dönen Dinç, cismin kavanoz olduğunu ve yavru köpeğin kafasının kavanoza sıkıştığını gördü. Dinç, hemen nefes almakta ve ilerlemekte güçlük çeken yavru köpeğin yardımına koştu. Kavanoza kafası sıkışan yavru köpek kısa bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan köpeği arabayla veterinere götürüp tedavi ettiren Dinç, çok mutlu olduğunu dile getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Kafasını kavanozun içerisinden çıkarınca derin bir nefes aldı”

Yavru köpeği fark edip kurtaran Murat Dinç, yavru köpeğin kafasını sıkıştığı kavanozdan çıkarınca derin bir nefes aldığını belirterek, “Şarkışla'dan çıktım Emlak Karacaören köyüne gidiyordum, yolda bir cisim gördüm ve yanından geçtim. Daha sonra canlı mı cansız mı olduğunu anlamak için geri döndüm. Geri geldiğimde kafası kavanoza sıkışmış bir köpek gördüm. Hayvan acıktığı için kafasını kavanoza sokmuş ve kafası içeride sıkışmış, bir daha çıkamamış. Kafasını kavanozun içerisinden çıkarır çıkarmaz derin bir nefes aldı hayvan. Hayvanı kurtardım” dedi.