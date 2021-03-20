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Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi

Sivas’ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşı kaldırıma geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklendi. Yaralanan vatandaşın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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