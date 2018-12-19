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Yaya geçidinde otomobil çarptı

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezine giden H.U. yönetimindeki 58 NT 871 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi E.A.'ya (16) çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan lise öğrencisi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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