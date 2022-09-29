Yaya önceliği kampanyasına en güzel görüntü Sivas'tan geldi

29 Eylül'de 81 İl ve tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlenen “Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya en güzel görüntü Sivas'tan geldi.

Gemerek İlçesinde eskiyen yaya geçidi işaretlerini yenilemek için Gemerek Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları ellerine fırçaları alarak Devlet Bahçesi Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidi işaretlerini boyadı. Okullar bölgesine yakın olan yaya geçidi renlerinin tekrar beyazlaması velilerde ve öğrencilerinde sevinçle karşılandı.