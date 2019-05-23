Sivas'ta yaz aylarına günler kala karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Türkiye'de 2 bin 768 kilometre karelik yük ölçümü ile en geniş sınırlara sahip 2. il olan Sivas'ta, yaz aylarına günler kala karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu yıl Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde kar yağması, karla mücadele çalışmalarını da geciktirdi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri karla mücadele çalışması ile yayla köyü olan Çatakoluk köyü yolunu araç ulaşımına açtı. Köy Muhtarı Osman Güleç, bu yıl çok kar yağdığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl Nisan ayında köyümüze çıkmıştık. Bu yıl ise çok kar yağdı. Yayla köylerimizin yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle bir ay gecikmeli olarak yaylalarımıza çıkıyoruz. Yollarımızı açan devletimize, çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum.”dedi. Köy sakinlerinden Fuzuli Kaya da yaptığı açıklamasında, “Bu yıl çok kar yağdı. Yollar yeni açılıyor. Yaylacılığa bir ay geç başlıyoruz” dedi.

Öte yandan, erimeye devam eder karlar derelerde su seviyesini de arttırdı.