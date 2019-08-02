Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi

Sivas İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen “Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası” heyecanı tamamlanırken, turnuvada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Selimiye Parkta Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül törenine Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Karainci Cami Derneği Gençlik Kolları ve Din Görevlileri ile Yaz Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

Programda ilk dörde giren cami takımlarına protokol üyeleri tarafından kupaları ve madalyaları verildi. Turnuvada İstiklal Cami şampiyon olurken, Selçuklu Yeşil Cami ikinci, Alibaba Yıldızevler Cami üçüncü ve Karainci Cami dördüncü oldu.