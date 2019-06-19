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Yaz okulu kayıtları başladı

Sivas Belediyespor, her yıl olduğu gibi yine bu sene de “Futbol Yaz Okulu” düzenleyecek.


2008 - 2011 doğumlu çocukların katılabileceği Futbol Yaz Okuluna kayıtlar başlarken, son kayıt tarihinin 23 Haziran Pazar olduğu açıklandı.


Yeşil-beyazlı kulüple “Futbol Yaz Okulu” haftanın beş günü düzenlenecek. Çocuklarını “Futbol Yaz Okulu´na” kayıt ettirmek isteyen veliler, Sivas Belediyespor´un Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde bu işlemi yapabilecekler.


Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenecek yaz okulunda, öğrenciler için ücretsiz servis düzenlenecek ve spor malzemeleri ücretsiz verilecek.


Yaz okulu için ayrıntılı bilgi almak isteyenler Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinden öğrenilebilecek.

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