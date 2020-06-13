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Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

Sivas’ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas'ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Merkez'e bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. İkisi çocuk 10 kişiden 4'ü üniversite hastanesine kaldırırken Numune Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiden durumu ağırlaşan 3 kişi de Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Yedikleri Tellice bitkisinden zehirlendiği düşünülen Ö.K., D.K., F.K., A.K., H.K., B.K., G.K., Ş.G., G.K. ve S.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Doğadan toplayarak yedikleri Tellice bitkisine tarım ilacı bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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