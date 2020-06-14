İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, yedikleri yabani bitkiden zehirlenerek tedavi altına alınan 10 şahsı hastanede ziyaret etti.


Geçtiğimiz gün merkeze bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı. Şahısların tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'da tedavileri devam eden aynı aileden 9 kişiyi ve 1 inşaat ustasını hastanede ziyaret etti. Vali Ayhan, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.